Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Vermisster aufgefunden - Verbringung in Krankenhaus

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21./22.12.2019) meldete gegen 00:45 Uhr eine 70-jährige aus der VG Gau-Algesheim ihren 75-jährigen Ehemann vermisst. Nach dem gemeinsamen Besuch einer Veranstaltung in Schwabenheim sei der Gatte spurlos verschwunden gewesen. Aufgrund einer bestehenden Erkrankung war eine Gefährdung des Mannes zu befürchten. Nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann ungefähr eine Stunde nach Eingang der Vermisstenmeldung in der Gemarkung aufgefunden werden. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits leicht unterkühlt und hatte eine Kopfverletzung, welche er sich vermutlich bei einem Sturz zugezogen hatte. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

