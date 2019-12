Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Parfümdiebe flüchten bei Tatentdeckung

Ingelheim (ots)

Drei Männer betraten am Samstag, dem 21.12.2019, gegen 15:30 Uhr ein Geschäft in der Neuen Mitte. Einer aufmerksamen Angestellten fiel nach einer Weile auf, dass die Taschen der Kleidung des einen Mannes auffällig ausgebeult waren. Da sie vermutete, dass der Mann etwas eingesteckt haben könnte, wollte sie diesen ansprechen. Der Mann bewegte sich jedoch zunächst weg und ergriff dann mit seinen Begleitern die Flucht, wobei der Alarm ausgelöst wurde. Als Diebesgut wurden anschließend zwei Falschen Parfüm im Gesamtwert von ca. 160 EUR festgestellt. Hinweise zu der Tat bzw. den Personen bitte an die Polizei Ingelheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell