Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Durchführung einer Verkehrskontrolle mit stillgelegtem Fahrzeug, Fahrer steht unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Ingelheim am Rheim- Wackernheimer Straße (ots)

Am Sonntagvormittag kann nach Hinweis ein zuvor amtlich stillgelegtes Fahrzeug einer Verkehrskontrolle in Ingelheim in der Wackernheimer Straße unterzogen werden. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wird bekannt, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Wackernheim nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergibt der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 0,94 Promille. Das Fahrzeug verbleibt zunächst an der Kontrollörtlichkeit. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss wird gefertigt.

