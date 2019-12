Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere umgestürzte Bauzäune durch Windböen

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019 wurde hiesiger Polizeidienststelle mehrere umgestürzte Bauzäune in Ingelheim am Rhein und Ockenheim gemeldet. Diese ragten teilweise auf die Fahrbahn. Ursächlich dafür waren die starken Windböen. In der Brüder-Grimm-Straße in Ingelheim am Rhein wurde ein vorbeifahrendes Auto durch einen umstürzenden Bauzaun beschädigt. Die Bauzäune wurden durch die Polizei und helfende Passanten gesichert.

