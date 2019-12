Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrzeug nach Streitigkeiten unberechtigt abgeschleppt

Schwabenheim an der Selz- Goethestraße (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019 gegen 04:30Uhr meldet sich der 19-jährige Geschädigte auf hiesiger Polizeidienststelle und teilt mit, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Der Geschädigte war in der Nacht mit einer Freundin aus Schwabenheim an der Selz unterwegs. Diese hat eine flüchtige Bekanntschaft zu einem 21-Jährigen aus Bad-Kreuznach, welcher als Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens tätig ist. Bereits zuvor drohte dieser aus Eifersucht das Fahrzeug des Nebenbuhlers abzuschleppen. Nach umfangreichen Ermittlungen wird tatsächlich bekannt, dass das Fahrzeug des Geschädigten durch den 21-Jährigen aus Bad Kreuznach unberechtigt abgeschleppt wurde. Das Fahrzeug kann nach Befragung in der Firma in Gau-Algesheim aufgefunden und dem Berechtigten übergeben werden.

