Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit verletztem Fahrradfahrer

Ingelheim am Rhein- An der Griesmühle (ots)

In der Nacht vom 13.12.2019 auf den 14.12.2019 gegen Mitternacht geht die Meldung auf hiesiger Dienststelle ein, dass ein Fahrradfahrer gestürzt sei. Bei Eintreffen der Streife stellt sich heraus, dass der 40-jährige Fahrradfahrer aus Ingelheim am Rhein vermutlich mit seinem E-Mountainbike die Straße "An der Griesmühle" aus Richtung Ingelheim Stadtmitte in Richtung L428 befuhr. An der Einmündung zur L428 wollte er die feststehenden Poller umfahren und kam nach links mit dem Vorderrad in den Straßengraben und verlor so das Gleichgewicht. Beim Sturz vom Fahrrad verletzte er sich im Gesicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,59 Promille. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ins Krankenhaus verbracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen (06132/65510)E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de.

