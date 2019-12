Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ingelheim am Rhein (ots)

Am 12.12.2019, gegen 00:11 h, fällt einer Streife der Polizei Ingelheim, ein Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz einer Spielothek in Gau-Algesheim, in die L428, Rtg. Ingelheim, einfährt. Der Pkw fuhr dann mit unvermindert, hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr der L 428, Ortsausgang Ingelheim, ein. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der nassen Fahrbahn kommt der Fahrer des Pkw, ein 22-j. Ingelheimer, beim Verlassen des Kreisverkehrs ins Schleudern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Das Fahrzeug bleibt dann stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer, der nicht angeschnallt war, wird verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

