Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unbekannte durchwühlen und stehlen aus Autos

Ingelheim am Rhein (ots)

Unbekannte durchwühlten in der Nacht zum 7. Dezember in der Ortslage von Heidesheim am Rhein mehrere PKW. Im Laufe des Vormittags meldeten sich diesbezüglich insgesamt sechs Geschädigte. In einem Fall wurde Bargeld entwendet. In den übrigen Fällen wurden nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich die Fahrzeuge durchwühlt. Ob auch aus diesen Fahrzeugen etwas entwendet wurde, ist derzeitiger Ermittlungsgegenstand. Da die angegangenen PKW keine Aufbruchspuren zeigten, ermittelt die Polizei nun, wie der oder die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind. Die Fahrzeuge standen unter anderem in den Straßen "Goethestraße", "Im Dechant", und der "Hammelstraße". Die Polizei bittet weitere mögliche Geschädigte und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben um Hinweise.

Zeugenhinweise bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim Telefon: 06132 65510 E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell