Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unbekannte Langfinger stehlen aus Autos

Gau-Algesheim (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht zum 6. Dezember im Stadtgebiet von Gau-Algesheim aus mehreren PKW Gegenstände. Im Laufe des Vormittags meldeten sich insgesamt sieben Geschädigte. In einem Fall wurde ein Smartphone entwendet, in einem zweiten die Mittelkonsole beschädigt. in den übrigen Fällen gingen der oder die Täter leer aus. Da die angegangenen PKW keine Aufbruchspuren zeigten, ermittelt die Polizei nun, wie der oder die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind. Die Fahrzeuge standen unter anderem in den Straßen "Im Blätterweg", "Am Welzbach", der "Caprino-Veronese-Straße" und der "Bischofsmaiser Straße".

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben um Hinweise.

