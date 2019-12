Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Gau-Algesheim (ots)

Am 03.12.2019, gegen 14:30 h, befuhr eine 52-j. Frau aus Gensingen die L 415 aus Rtg. Appenheim in Rtg. L 420. An der Einmüdnung L420, wo sie wartepflichtig war, fuhr sie aus bislang ungeklärten Gründen ungebremst, geradeaus über die Fahrbahn der L 420, den parallel verlaufenden Fahrradweg und landete in dem Zaun eines angrenzenden Grundstückes. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

