Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ingelheim (ots)

Am 03.12.2019, gegen 07:28 h, wollte ein 13-j. Mädchen aus Ingelheim die Rheinstraße in Ingelheim, in Höhe der Hausnummer 160, überqueren. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr und wurde von dem Pkw einer 47-J. Frau aus Ingelheim erfasst und zu Boden geschleudert. Das Mädchen erlitt vermutl. schwere Verletzungen im Bein und Hüftbereich und wurde ins Krankenhaus verbracht.

