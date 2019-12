POL-PIING: Straßenverkehrsgefährdung

Polizeiinspektion Ingelheim

Straßenverkehrsgefährdung

Ingelheim-Schwabenheim, L428

"Bereits am Samstag den 30.11.2019 gegen 14:10 Uhr kam es auf der Landesstraße zwischen Ingelheim am Rhein und Schwabenheim an der Selz zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Hierbei fuhr ein PKW der Marke Nissan, Typ Micra, über die gesamte Strecke immer wieder auf die Gegenfahrbahn, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer, insbesondere ein weißer LKW und ein Linienbus, ausweichen mussten um einen Unfall zu verhindern.

Mögliche Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Ingelheim in Verbindung zu setzen."

