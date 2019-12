Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ingelheim (ots)

Bereits am Donnerstag, 28.11.2019 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Ludwig-Richter-Straße in Ingelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Das verursachende Fahrzeug stieß beim Ein-/ Ausparken gegen einen geparkten PKW. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

