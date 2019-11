Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in die Lokalität "Eppard - In der 100 Guldenmühle"

Appenheim (ots)

In der Nacht vom 09.11.2019 zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr verschaffen sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu der Gaststätte "Eppard - In der 100 Guldenmühle" in Appenheim. Die Räumlichkeiten werden durch die Täter durchsucht. Diese entwenden ca.1050 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen (06132/65510).

