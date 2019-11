Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Gau-Algesheim (ots)

Am Freitagabend, den 08.11.2019 gegen 18:30 Uhr biegt der 42-jährige Gau-Algesheimer aus einem Grundstück in der Ingelheimer Straße in Gau-Algesheim nach links in diese ein. Beim Ausfahren aus dem Grundstück übersieht der 42-Jährige den entgegenkommenden 41-jährigen Fahrradfahrer aus Gau-Algesheim und es kommt zum Zusammenstoß. Dabei wird der Fahrradfahrer leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme erhärtet sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,00 Promille. Anschließend wird eine Blutprobe entnommen.

