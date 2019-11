Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kfz-Diebstähle

Ingelheim (ots)

In der vergangenen Nacht wurden in Ingelheim insgesamt 4 Transporter, 3 Typ Viano, 1 Sprinter, entwendet. Die Tatzeit dürfte zwischen 04.11., 22 h, bis zum 05.11.2019, 05 h, liegen. In Heidesheim , Bahnhofstraße, Im Dechandt und in Ingelheim, Bahnhofstraße, Mainzer Straße, wurden jeweils ein Transporter komplett entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen 5-stelligen Betrag. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

