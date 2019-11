Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrradbeleuchtung geklaut - Polizisten ertappen 26-Jährigen auf frischer Tat

Ingelheim (ots)

Auf frischer Tat ertappen konnten Beamte der Polizei Ingelheim am 4.11.2019 einen 26-jährigen Mann aus dem westlichen Kreis Mainz-Bingen, als dieser sich in der Ingelheimer Römerstraße im Fahrradparkhaus an den Fahrrädern zu schaffen machte. Dort führten die Ingelheimer Polizistinnen und Polizisten teils als Zivilkräfte gerade kombinierte Verkehrs- und Kriminalitätskontrollen durch, da es im Fahrradparkhaus immer wieder zu Diebstählen von Fahrradteilen oder auch Fahrrädern kommt. Gegen 9 Uhr konnten die Kräfte einen Mann beobachten, der die geparkten Fahrräder abging und an verschiedenen Rädern die Steckbeleuchtung abzog und diese einsteckte.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 26-Jährigen insgesamt neun Front- und Rücklichter festgestellt werden. Diese wurden sichergestellt. Der sichtlich überraschte junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht und vernommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Da die sichergestellten Leuchten bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden können, bittet die Polizei Ingelheim die Geschädigten darum, auf der Dienststelle vorstellig zu werden.

