Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Ockenheim (ots)

Bereits an Allerheiligen (01.11.2019) ereignete sich gegen 10:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen in der Gaulsheimer Straße in Ockenheim. Demnach klagte der 73-jährige Fahrer eines PKW während der Fahrt über plötzliche Übelkeit und verlor das Bewusstsein. Im weiteren Verlauf kollidierte der noch fahrende PKW des 73-jährigen mit einem geparkten Fahrzeug, durchbrach den Zaun der angrenzenden MVB-Filiale und prallte gegen das Gebäude. Ein in der MVB-Filiale zu diesem Zeitpunkt anwesender 58-jähriger Kunde wurde hierbei durch einen umstürzenden Schrank leicht verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Gründe für den Verkehrsunfall sind nun Ermittlungsgegenstand der Polizei in Ingelheim.

