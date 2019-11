Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gefährliche Köperverletzung mit Baseballschläger

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Freitag den 01.11.2019 kam gegen 17:51 Uhr in der Stiegelgasse in Ingelheim zu Streitigkeiten zwischen einem Pärchen, der eskalierte. Demzufolge ohrfeigte die 21-jährige Frau im Zuge des Streites ihren 23-jährigen Freund, welcher sie daraufhin mit einem Baseball-Schläger schlug. Die Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Parteien erwartet nun ein Strafverfahren.

