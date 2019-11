Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mofa-Fahrt unter Drogeneinfluss

Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten um 02:33 Uhr während einer Verkehrskontrolle in der Rheinstraße in Gau-Algesheim bei einem 15-jährigen Mofa-Fahrer Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums festgestellt werden. Bei einer Durchsuchung des 15-jährigen konnten dann Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer des Mofas erwarten nun mehrere Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

