Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Gartenlaube

Ingelheim - OT Heidesheim/ Heidenfahrt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gartenlaube in Heidenfahrt. Nachdem zuvor scheinbar vergeblich versucht wurde die Tür zu öffnen, wurde ein massives Fensterschutzgitter aus der Wand gerissen und verbogen. Im Anschluss wurde die Gartenlaube durch ein ca. 37 X 37 cm großes Fenster betreten. Im Inneren wurden vorhandene alkoholische Getränke geleert und aus einem Nebenraum Gartengeräte entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim unter der Telefonnummer: 06132 65510

