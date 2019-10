Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl mit Festnahme

Ingelheim (ots)

Am 24.10.2019, gegen 20:30 h, spricht ein 16-j. Jugendlicher aus Ingelheim einen 18-j. Mann aus Schwabenheim in der Bahnhofstraße in Ingelheim an. Nach kurzem Gespräch geht der Ingelheimer weiter. Der Schwabenheimer folgt ihm und zieht ihm die Geldbörse aus der Hosentasche. Daraus entnimmt er 10 Euro und eine Busfahrkarte und übergibt die Geldbörse wieder an den Geschädigten. Dieser kann daraufhin Security-Kräfte ansprechen, die den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die entwendeten Gegenstände erhält er zurück.

Gegen den Schwabenheimer wird eine Strafanzeige wegen Diebstahls eröffnet.

