Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kraddiebstahl

Ingelheim (ots)

Am 24.10.2019, zwischen 12:30 -13:10h, wurde durch UT in Ingelheim, Ortsteil Frei-Weinheim, am alten Sportplatz (Jungau), ein dort abgestelltes und mit Lenkradschloss gesichertes Motorrad der Marke Jinlun, Farbe rot, im Wert von 6000 Euro gestohlen. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

