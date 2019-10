Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Flucht - Unfallstelle vor Flucht aufgeräumt

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 19.10.2019 gegen 06.15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass mehrere Betonabgrenzungen an dem Behelfskreisel an der sogenannten "Boehringer-Umgehung", welche von der Binger Straße in Ingelheim in Richtung Groß-Winternheim führt, verschoben seien. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Unfallverursacher die Boehringer-Umgehung aus Richtung Ingelheim-Stadtmitte befuhr. Hierbei verlor der Unfallverursacher in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte sowohl in mehrere Betonabgrenzungen, als auch in einen Schildermast. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem stark beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle, räumte zuvor jedoch sämtliche Fahrzeugteile von der Unfallstelle auf, die auf sein Fahrzeug schließen lassen könnten. Erst nach Weigerung eines Abschleppdienstes das Fahrzeug des Unfallverursachers von einer anderen Örtlichkeit zu einer Werkstatt zu schleppen, sofern keine Polizei involviert ist, meldet sich eine 23-jährige Ingelheimerin gegen 07.20 Uhr bei der Polizeiinspektion Ingelheim und gibt an den Unfall verursacht zu haben.

Die Polizeiinspektion Ingelheim sucht nun dringend nach Zeugen, die zur vollständigen Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell