Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Vermeintlicher PKW-Aufbruch

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 19.10.2019, gegen 19.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Ingelheim gemeldet, dass zwei männliche Personen in der Mainzer Straße in Ingelheim offenbar versuchen einen PKW aufzubrechen. Eine sofort zu der genannten Örtlichkeit entsendete Polizeistreife konnte die beiden Männer feststellen, die tatsächlich versuchten den PKW aufzubrechen. Bei der Kontrolle der Personen stellte sich allerdings schnell heraus, dass man versuchte den eigenen PKW zu öffnen, da das Schloss des PKW einen technischen Defekt aufwies.

