Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsversuche im OT Heidesheim

Ingelheim (ots)

In Heidesheim kam es an den vergangenen zwei Tagen zu 2 Einbruchsversuchen. Am 16.10.2019, zwischen 23:00 und 24:00 h, wurde in der Mainzer Straße 7 durch UT versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Der Eigentümer bemerkte dies, weil die Tür nicht mehr richtig schloss und erinnerte sich, dass er zu der o. a. Zeit Geräusche wahrnahm. An 17.10.2019, zwischen 08:00 und 13:00 h, wurde im Pfingstborn 22 ebenfalls durch UT versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ebenfalls misslang. Bei dem Versuch wurde der Glaseinsatz beschädigt.

Hinweise an die Polizei Ingelheim.

