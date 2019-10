Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verwüstung eines Transporters

Ingelheim (ots)

Am Samstag, dem 12.10.2019, erschien der Angestellte einer Ingelheimer Betriebes zwecks Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Ingelheim. Offenbar hatte sich zuvor jemand Zugang zu dem Sprinter der Firma verschafft und in diesem mit einem Lackierspray nicht unerhebliche Verschmutzungen im Fahrzeuginnenraum verursacht. Weiter wurde in dem Fahrzeug, welches zuvor im Oberen Zwerchweg in Ingelheim geparkt war, ein Feuerlöscher entleert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Ingelheim.

