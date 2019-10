Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere Gullideckel ausgehoben

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 11.10., auf Samstag, den 12.10.2019, musste die Polizei mehrmals wegen ausgehobener Gullideckel ausrücken. Gegen 00:30 Uhr wurde zunächst ein ausgehobener Gullideckel auf dem Radweg in der Binger Straße in Ingelheim gemeldet, dann gegen 03:30 Uhr ging eine weitere Meldung über drei entfernte Gullideckel in der Taunusstraße in Wackernheim ein. Nur durch Zufall kam niemand zu Schaden. Die Deckel wurden wieder eingesetzt. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell