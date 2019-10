Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ingelheim (ots)

Am Samstag, dem 12.10.2019, unterzogen die Beamten der Polizei Ingelheim gegen 20 Uhr den Fahrer eines PKW in der Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei wurden Feststellungen getroffen, welche typischerweise auf den Konsum von Drogen hindeuten. Der 26-jährige Fahrer gab schließlich zu, erst drei Stunden vor der Kontrolle gekifft zu haben. Ein Schnelltest bestätigte dies. Es wurde eine Blutprobe genommen und der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Zudem wurde bei dem Mann, welcher seinen Wohnsitz in der Slowakei hat, eine Sicherheitsleistung erhoben.

