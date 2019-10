Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingewahrsamnahme nach Streitigkeiten auf dem Rotweinfest

Ingelheim am Rhein- Rotweinstraße (ots)

Am 06.10.2019 um 00:42Uhr wurde einem 16-jährigen Jugendlichen auf dem Rotweinfest in Ingelheim am Rhein ein Platzverweis nach Streitigkeiten mit einer Personengruppe erteilt. Diesem kam er zunächst nach, erschien jedoch einige Minuten später erneut auf dem Fest. Daraufhin wurde der Jugendliche in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Während der gesamten Fahrt verhielt sich der Jugendliche aggressiv, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Atemalkoholwert von 1,48 Promille. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung wurden gefertigt.

