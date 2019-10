Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheit im Verkehr

Ingelheim am Rhein- Rotweinstraße (ots)

Am 06.10.2019 um 01:32Uhr wurde ein 31-jährige Mann aus Ingelheim am Rhein auf seinem Kleinkraftrad in der Rotweinstraße kontrolliert. Grund für die Verkehrskontrolle war das Nichttragen des Helmes des mitfahrenden 26-jährigen Sozius. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 31-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss steht. Dieser wurde anschließend für die Durchführung einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Der 31-Jährige wurde bereits kurz vor der Verkehrskontrolle einer Personenkontrolle unterzogen, als er noch als volltrunkener Fußgänger unterwegs war.

