Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Obstdiebstahl - 150kg Äpfel entwendet

Heidesheim am Rhein (ots)

In Heidesheim am Rhein im Nonnenauweg im Tatzeitraum vom 03.10.2019 bis 05.10.2019 zerschnitten bislang unbekannte Täter den Maschendrahtzaun zum gewerblichen Grundstück des 58-jährigen Geschädigten aus Ingelheim. Hierdurch verschafften sie sich Zutritt zu der Obstwiese und entwendeten ca.150kg Äpfel. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

