Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch

Ingelheim, OT Groß-Winternheim (ots)

Am 02.10.2019, gegen 20:40 h, wurde die PI Ingelheim über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schloßbergstraße in Groß-Winternheim informiert. Der Hauseigentümer, der sich zur Zeit im Urlaub befand, hatte den Einbruch über eine techn. Einrichtung bemerkt und selbst die Polizei verständigt.

Der Täter war durch ein Fenster im Obergeschoss/Balkon eingedrungen und hatte das gesamte Anwesen durchsucht. Der Eigentümer hatte den Mann beim Verlassen des Objektes über ein Fenster im Erdgeschoss beobachtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Stehlgut steht noch nicht fest, da der Eigentümer nicht vor Ort war. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

