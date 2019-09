Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: KFZ-Diebstahl

Ingelheim, OT Wackernheim (ots)

Am 30.09.2019, gegen 03:00 h, wurde die PI Ingelheim mit der Überprüfung eines Fahrzeughalters nach einer Verkehrsunfallflucht in Mainz beauftragt. Bei dem Halter in Wackernheim, Kleine Hohl, wurde ermittelt, dass das Fahrzeug wohl gestohlen worden war. Her Halter hatte sein Fahrzeug unverschlossen vor dem Anwesen abgestellt, der Schlüssel befand sich im Handschuhfach. Letztmalig hatte er sein Fahrzeug am 29.09.2019, zur Mittagszeit gesehen. Zeugen des Verkehrsunfalles beschrieben den Mann als ca. 25 Jahre alt, 175cm groß, südl. Typ (zeugen vermuteten Irakische o.syrische Staatsangehörigkeit), sprach deutsch mit Akzent. Das Fahrzeug wurde dann später als Pannenfahrzeug auf der A643 festgestellt und sichergestellt. Der verantwortliche Fahrer war nicht mehr vor Ort.

Hinweise an die PI Ingelheim.

