POL-PIING: Polizeiliche Maßnahmen anl. des Rotweinfestes Ingelheim

Nach Eröffnung des Ingelheimer Rotweinfestes am Samstag, 28.09.2019, war das Festgelände am ersten Abend gut besucht. Die örtliche Polizei zeigte sich im Verlauf der Nacht ständig präsent und musste wiederholt tätig werden. Am frühen Sonntag, 00.40 Uhr, brachte der Sicherheitsdienst einen jungen Mann aus Sobernheim nach einer Tätlichkeit vor das Festzelt. Derselbe zeigte sich aggressiv, verweigerte die Personalienangabe und wurde dem Gewahrsam zugeführt. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte u. a. als "Hurensöhne" und verletzte einen Beamten leicht durch einen Kopfstoß. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Der augenscheinlich unter Rauschmitteleinfluss stehende Beschuldigte sieht einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen. Bereits vorher war er bei einer Auseinandersetzung beobachtet worden. In der Schlange stehend kam es augenscheinlich zu einem Streit und der o. a. Beschuldigte schlug seinen Widersacher ins Gesicht bzw. zu Boden. Anschließend trat er den Liegenden in den Rücken. Letzterer klagte über Schmerzen im Nierenbereich und zog sich Hautabschürfungen respektive eine Verletzung der Oberlippe zu.

Geldschulden veranlassten einen 16-jährigen Mainzer, dem zufällig am Rande des Festgeländes angetroffenen Schuldner mehrfach ins Gesicht zu schlagen und diesen am Boden liegend mit Tritten zu verletzen. Der Geschädigte übergab nach eigener Darstellung einen kleinen Geldbetrag; der Beschuldigte zeigte sich damit nicht zufrieden und soll gedroht haben, ihm "die Zunge abzuschneiden", falls er nicht ersatzweise sein Mobiltelefon aushändige. Bei dem jugendlichen Täter wurde ein Messer sichergestellt. Ein Platzverweis folgte den ersten Maßnahmen, der Geschädigte wurde zur Wohnung verbracht. Im Übrigen sind ca. 20 weitere Jugendliche überprüft und zwei weitere Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- bzw. Waffengesetz gefertigt worden. Mehrfach konnten die Beamten durch schlichtendes Eingreifen Tätlichkeiten unter meist jungem Publikum unterbinden.-

