Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstahl

Ingelheim (ots)

Am vergangenen Freitag, 17.48 Uhr, ist die hiesige Dienststelle über einem Ladendiebstahl im Stadtzentrum in Kenntnis gesetzt worden. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass sich zunächst zwei Männer in der Parfüm-Abteilung eines Marktes umgeschaut hatten. Beim Verlassen der Geschäftsräume wurde dann ein Warenalarm ausgelöst und beobachtet, dass eine Geldbörse übergeben und später weggeworfen wurde. Die beiden Beschuldigten sind letztlich von Angestellten verfolgt worden; auf den Hinweis, dass nun die Polizei verständigt werde, reagierten sie aggressiv und ergriffen die Flucht. Eine Streifenbesatzung konnte die Männer aus Mannheim bzw. der Pfalz festhalten. Bei der Durchsuchung wurde u. a. ein Pfefferspray gefunden. Es besteht der Verdacht des Diebstahls mit Waffen, ein Platzverweis für das Stadtgebiet Ingelheim ist ausgesprochen worden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell