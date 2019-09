Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ingelheim (ots)

Der Berufsfeuerwehr in Mainz wurde am 27.09.2019, kurz nach 20.00 Uhr, in Ingelheim-Heidesheim ein weißer PKW mitgeteilt, welcher eine Verkehrsinsel überfahren und dabei Schaden verursacht habe. Wie sich wenig später herausstellte, verließ die Verursacherin unerlaubt die Unfallstelle und stand unter Alkoholeinfluss. Ein zeitnaher Atemalkohltest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille.Die im Fahrzeug beförderten Kinder wurden dem Vater übergeben, die 36-jährige Beschuldigte musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führer-schein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell