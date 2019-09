Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Falscher Paketbote ergaunert Bargeld

Ingelheim (ots)

Als vermeintlicher Paketbote betätigte sich eine unbekannte männliche Person und ergaunerte sich auf diese Weise Bargeld.

Der Unbekannte rief am 16. September in einer Ingelheimer Massagepraxis an und gab sich als ein Mitarbeiter eines Ingenieurbüros aus, das sich im gleichen Gebäude befindet. Der vermeintliche Mitarbeiter bat die Mitarbeiterin der Massagepraxis darum, doch bitte eine Kuriersendung anzunehmen, auf die das Büro dringend warten würde. Da das Ingenieurbüro momentan aber nicht besetzt sei, sollte die Sendung in der Praxis abgegeben werden. Die Mitarbeiterin der Massagepraxis willigte ein und etwa 20 Minuten später überbrachte ein Bote die Sendung. Er bat dabei um Zahlung einer Gebühr in Höhe von fast 70 EUR, die für die Sendung zu entrichten seien. Die gutgläubige und vermutlich auch überrumpelte Mitarbeiterin der Massagepraxis bezahlte den Betrag.

Am 20. September wunderte sich die Mitarbeiterin der Praxis dann, warum die angeblich so wichtige Post noch nicht abgeholt war. Sie brachte die Sendung in das Ingenieurbüro und erst so erfuhr man dort überhaupt von dem Vorfall. Als der Geschäftsführer des Ingenieurbüros dann die Sendung öffnete, fand er lediglich einen Stapel aktueller Werbeprospekte einer Drogeriekette und ein altes Taschenbuch vor.

Weitere Fälle wurden bisher nicht bekannt. Jedoch möchte die Polizei Ingelheim über den aktuellen Fall informieren und um entsprechende Vorsicht bitten.

