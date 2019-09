POL-PIING: Gänse halten Polizei auf Trab.

Polizeiinspektion Ingelheim

Eine Gau-Algesheimerin meldete am Freitagabend kurz vor Mitternacht, dass 7 Gänse durch die Straße "Im Brühl" laufen würden. Die Gänse wurden wie gemeldet festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Sie verweigerten jedoch Angaben zu ihren Personalien und den Grund ihres Aufenthaltes in der Straße. Die Gänse wurden schließlich zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und durch die Tierhelfer zum Tierheim verbracht. Die Polizei bittet den Tierhalter, welcher seine Gänse vermisst, sich zu melden.

