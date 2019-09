Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ingelheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.10 Uhr befuhr ein 32jähriger Ingelheimer mit seinem PKW die Landstraße 419 von Wackernheim kommend in Richtung Ingelheim. An der Einmündung Mainzer Straße / Steingasse möchte der 32jährige in die Steingasse rechts einbiegen, verliert jedoch auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einer Steinmauer.

Das Fahrzeug wird derart beschädigt, dass es sich mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 32jährigen einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

