Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 04.09.2019, kam es gegen 16:30 Uhr in der Grabengasse in Ingelheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt und das Fahrrad leicht beschädigt. Der Fahrer des PKW stieg aus und übergab dem gestürzten Radfahrer einen kleinen Geldbetrag. Danach fuhr er davon, ohne seine Personalien mitzuteilen. Die Polizei in Ingelheim ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ein Zeuge, der zur Unfallzeit vor Ort war, ist bisher ebenfalls unbekannt. Diese Person und evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06132-65510 zu melden.

Polizeiinspektion Ingelheim

