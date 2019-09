Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl und Beschädigung von Vogelabwehranlagen

Nieder-Hilbersheim (ots)

In der Zeit vom 03.09.19, 17 h, bis zum 05.09.2019, 15 h, wurden in der Gemarkung Nieder-Hilbersheim, Feldweg von Nieder-Hilbersheim nach Appenheim, in den Weinbergen oberhalb des Welzbaches, durch bislang unbekannte Täter 3 Schussapparate beschädigt, wobei Teile auch entwendet wurden, und 1 Schussapparat wurde ganz entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die PI Ingelheim bittet um sachdienliche Hinweise.

