Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim am Rhein (ots)

Am 04.09.2019, zwischen 15:00 und 15:25 h, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Ingelheim, Friedrich-Ebert-Straße. Ein 85-j. Pkw-Fahrer aus Wackernheim hatte in dieser Zeit seinen silbernen Pkw in einer Parktasche in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er eine größere Beschädigung an der rechten, hinteren Beifahrertür fest. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ingelheim zu melden.

