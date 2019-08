Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheitsfahrt

Ingelheim (ots)

Am 29.08.2019, gegen 04:30 h, nahm eine Streife eine Sachbeschädigung in Ingelheim, Konrad-Adenauer-Straße-Am Großmarkt, am dortigen Kreisel auf, als ein neugieriger Radfahrer dazukam. Der 38-j. Mann aus Ingelheim hatte eine Dose Bier in der Hand und zeigte entsprechende Ausfallerscheinungen. Ein Alkotest ergab 1,67 Promille. Da er außerdem noch angab, im Laufe des Tages Marihuana konsumiert zu haben, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

