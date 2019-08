Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ingelheim (ots)

Am 28.08.2019, gegen 15:07 h, wurde der Fahrer (63-j./aus Ingelheim) eines 3-rädigen Kraftfahrzeug (25 km/h) in Ingelheim, Höhe Am Nahering 14, kontrolliert. Der Fahrer stand offensichtlich deutlich unter Alkoholgenuss. Ein Alcotest ergab 2,55 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet und eine Blutprobe entnommen.

