Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gau-Algesheim (ots)

Am 27.08.2019, gegen 09:55 h, wollte eine 69-j. Pkw-Fahrerin aus Ingelheim, von dem Parkplatz eines Discounters, in den Kreisverkehr in Gau-Algesheim, L 428 (Rheinstraße)einfahren. Dabei kollidierte sie mit einem wartepflichtigen 74-j. Radfahrer aus Ingelheim, der den Radweg von Ingelheim in Rtg. Bingen befuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand nur geringer Sachschaden.

