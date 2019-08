Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheitsfahrt

Ingelheim am Rhein (ots)

Im Rahmen einer Schulwegüberwachung in Ingelheim, Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße An der Grießmühle, am 27.08.2019, zwischen 07 und 08 h, wurde bei einem 49-j. Pkw-Fahrer aus Schwabenheim, der unberechtigt den Wirtschaftsweg benutzte, bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 0,66 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a StVO eingeleitet. Dem Fahrer drohen jetzt ein Bußgeld und Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell