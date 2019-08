Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung nach Ruhestörung

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Campingplatz "Am blauen See" in Heidesheim am Rhein zu einer Ruhestörung, welche in einer Körperverletzung endete. Demnach habe ein 58-jähriger Campingplatzbewohner seinen Nachbarn kurz vor Mitternacht um Ruhe gebeten. Dieser habe ihn daraufhin geschubst. Der ebenfalls anwesende 54-jährige Beschuldigte habe dem Geschädigten dann mehrmals in den Bauchbereich geboxt, so dass dieser über starke Scherzen klagte. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde beim Beschuldigten ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 2,97 Promille ergab. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

