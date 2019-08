Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Tätliche Auseinandersetzung

Schwabenheim an der Selz (ots)

Am 21.08.2019, gegen 18:45 h, erhielt die Polizei Ingelheim Nachricht über eine Schlägerei in Schwabenheim, Bubenheimer Straße, an den dortigen Kleingärten. Vor Ort wurde ein amtsbekannter 20-j. Mann aus Schwabenheim angetroffen. Dieser gab an, eine Auseinandersetzung mit seinem 45-j. Vater gehabt zu haben. Dieser war augenscheinlich an der Lippe verletzt. Beide gaben an, die Sache geklärt zu haben und wünschten keine weiteren Maßnahmen der Polizei. Um 21:46 h ging eine erneute Meldung über eine Schlägerei ein, diesmal in der Schloßbergstraße in Schwabenheim. Wieder war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn gekommen. Der Sohn hatte seinen Vater zuerst mit den Fäusten, dann mit einem Holzstuhl geschlagen. Danach hatte er den Kopf seines Vaters mehrfach auf den Straßenbelag aufgeschlagen, als dieser bereits auf dem Boden lag. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Der Vater wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus verbracht. Gegen den Sohn wurde in beiden Fällen ein Strafverfahren eröffnet.

