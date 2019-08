Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl eines Roller

Ingelheim (ots)

Am 21.08.2019, gegen 07:26 h, stellte ein 12-j. Kind aus Ingelheim seinen Roller vor einer Bäckerei in der Binger Straße 71 in Ingelheim ab, um in der Bäckerei einzukaufen. Zu dieser Zeit liefen 3 Jugendliche an der Örtlichkeit vorbei. Einer der Jugendlichen nahm sich den Roller und fuhr davon. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Täter ermittelt und mit dem Roller angetroffen werden. Es handelte sich um einen bereits amtsbekannten Jugendlichen (15 Jahre) aus Wackernheim. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eröffnet.

